Ciner Grubu'na Yönelik Soruşturma: 12 Şüpheli Gözaltında

Can Holding ve Ciner Grubu'na bağlı Park Holding yetkilileri hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheliden Turgay Ciner'in oğlu Atilla Ciner ve Ciner Glass şirketinin CEO'su Gökhan Şen, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 10 şüpheli ise yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Can Holding ve Ciner Grubu'na bağlı Park Holding yetkilileri hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'kara para aklama' suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden AFC İthalat İhracat Turizm ve Tic. A.Ş. yetkilisi Turgay Ciner'in oğlu Atilla Ciner ile Ciner Glass A.Ş. CEO'su Gökhan Şen tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Diğer 10 şüpheli ise yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi. Ciner Grubu'nun sahibi Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı ise sürüyor.

Öte yandan, dosya kapsamında el konulan dijital materyaller, HTS kayıtları ve şirket faaliyetlerine ilişkin incelemeler sürüyor. - İSTANBUL