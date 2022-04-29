Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi

NİĞDE (İHA) - Öldürülen İbrahim Çinioğlu (47)'nin zanlısı şahıs adliyeye sevk edildi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahla vurularak öldürüp baraj kenarına atılan İbrahim Çinioğlu'nun failinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu cinayeti zanlısı olarak H.I.yı evinde yakaladı. Ayrıca, ekiplerin evde yaptığı aramada da kanlı giysiler bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - NİĞDE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa