Çin'de şiddetli yağışlar devam ediyor - Haberler

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Çin'de şiddetli yağışlar devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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- Çin'de şiddetli yağışlar devam ediyor Çin'in Shandong eyaletinde 10'dan fazla kentte etkili olan şiddetli yağışlar, vatandaşları olumsuz etkilemeye devam ediyor.

- Çin'de şiddetli yağışlar devam ediyor

GUANGDONG - Çin'in Shandong eyaletinde 10'dan fazla kentte etkili olan şiddetli yağışlar, vatandaşları olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Çin'de son 60 yılın en şiddetli sağanak yağışları görüldü. Çin'in 100 milyondan fazla nüfusuyla ikinci en kalabalık eyaleti olan Shandong'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle sokaklar sular altında kalırken, ulaşımda aksamalar yaşandı. Meteoroliji Uzmanı Zhang Jianyun, büyük şehirlerde drenaj, depolama ve su arıtma için yeraltı alanlarının planlanması ve yoğun bir şekilde kullanılması gerektiğini söyleyerek, sünger şehirlerin inşasının da sel riskinin azaltılmasına yardımcı olacağını söyledi.

Çin'in Sıçuan eyaletinde de bu sabah 42 binden fazla kişi tahliye edilirken, bölgede aralıksız sağanak yağışlar 60 binden fazla kişi olumsuz etkilendi.

Çin, potansiyel teknolojik çözümler arasında geçirgen asfalt ve kaldırımlarla daha fazla yağmur suyunu güvenli bir şekilde tutabilen ve tahliye edebilen sünger şehirler oluşturmak için 2015 yılında bir program başlatmıştı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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