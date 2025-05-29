Cide'de Ayıların Saldırısı: 6 Arı Kovanı Parçalandı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde ayı tarafından parçalanan 6 kovandaki arılar telef edildi.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Gebeş Mahallesi'nde ikamet eden Bahri Kısa, kontrol için gittiği bahçesindeki arı kovanlarının parçalandığını gördü. Ayılar tarafından parçalanılan 6 kovandaki arıların büyük bir kısmı da telef edildi.

Arıcılıkla uğraşan Bahri Kısa, zarar tespit çalışması yapılabilmesi için durumu TARSİM'e bildirdiklerini ifade ederek, "Ekipleri bekliyoruz. Ekipler gelip yerinden inceleme yapacaklar. Arılığımda başka kovanlarda var. Şu anda 6 arı kovanım parçalandı. Diğer kovanlarda parçalanmasın diye arılığımda nöbet tutmaya başladık" dedi. - KASTAMONU