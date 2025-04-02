CHP'nin Boykot Çağrısı Kocaeli'de Etki Bulmadı

CHP'nin boykot çağrısı, Kocaeli'de karşılık bulmadı

KOCAELİ - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in 2 Nisan'da yerli ve milli ürünlerin boykot edilmesi yönündeki çağrısı, Kocaeli'nde karşılık bulamazken, kent genelinde alışveriş hareketliliği normal seyrinde devam etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması üzerine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel boykot çağrısı yapmıştı. Ardından Özel, 2 Nisan Çarşamba günü kapsamlı bir alışveriş boykotu için ikinci bir çağrıda bulundu. Kocaeli'de vatandaşlar, bu çağrıya kayıtsız kalarak günlük alışverişlerine devam ettiler. Sokaklarda, caddelerde ve duraklarda vatandaşların ellerinin alışveriş poşetleri ile dolu olması boykot çağrısının halk üzerinde etki etmediğini gözler önüne serdi.

"Satışlarımız olduğu gibi devam ediyor"

Çarşı esnaflarından Davut Çolak boykot ile alakalı olarak satışlar hakkında bilgi verdi. Satışların normal seyrinde devam ettiğini dile getiren Çolak, "Boykotlar bizi etkilemiyor, hayat yine olduğu gibi devam ediyor. Şuan satışlarımızda bir düşme yok, satışlarımız olduğu gibi devam ediyor. Başka markalara uyguluyor olabilirler ama bizde öyle bir şey yok. Çalışmaya devam" ifadelerini kullandı.