Thodex kurucusu Fatih Özer'in cezaevindeki ölümünde 'gizemli' not

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu ve sahibi olan, 'örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak', 'nitelikli dolandırıcılık', 'mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından 11 bin yıldan fazla hapis cezasına çarptırılan Fatih Özer, cezasını çektiği Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tek kişilik koğuşunda asılı halde ölü bulundu.

BANYODA ASILI HALDE BULUNDU

Edinilen bilgilere göre, cezasını tek kişilik koğuşta çeken Özer, sabah sayımı sırasında banyoda havlu ve çarşafla asılı halde bulundu. Cezaevi görevlilerinin müdahalesine rağmen kurtarılamayan Özer'in cansız bedeni, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

"AKŞAM 'ŞUBAT'TA ÇIKACAĞIM' DEDİ" İDDİASI

Olaydan önceki akşam saat 20.00 civarında yapılan rutin sayımda Özer'in infaz koruma memurlarına, "Şubat ayında çıkacağım" dediği iddia edildi. Aynı gece saat 00.00 sularında yeniden yapılan kontrolde ise Özer, televizyon izlediğini ve ardından yatacağını söylediği bildirildi.

Sabah 05.30 civarında güvenlik kameralarından yapılan kontrolde, koğuştaki televizyonun kapandığının fark edildiği ve saat 08.00'deki sabah sayımında da koğuşa giren görevlilerin, Özer'i banyoda asılı halde bulduğu kaydedildi.

"TABUREYİ KOY, İPİ SIKICA BOYNUNA GEÇİR" YAZILI NOT BULUNDU

Habertürk'ün aktardığına göre; Özer'in ölümünün ardından koğuşta yapılan incelemelerde "Tabureyi koy, ipi sıkıca boynuna geçir" gibi ifadelerin yer aldığı bazı notlar bulundu. Notlarda, Özer'in intihar hazırlığını adım adım tarif ettiğinin değerlendirildiği öne sürüldü.