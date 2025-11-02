Haberler

Thodex kurucusu Fatih Özer'in cezaevindeki ölümünde 'gizemli' not

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu ve sahibi Faruk Fatih Özer, çok sayıda kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle gönderildiği cezaevindeki koğuşunda ölü bulundu. Özer’in eşyaları arasında kendi ölüm şeklini anlatan not bulunduğu iddia edildi. Özer'in ölümünden önceki akşam ise infaz koruma memurlarına “Şubat ayında çıkacağım” dediği öne sürüldü.

  • Fatih Özer, Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tek kişilik koğuşunda asılı halde ölü bulundu.
  • Fatih Özer'in koğuşunda 'Tabureyi koy, ipi sıkıca boynuna geçir' yazılı notlar bulundu.
  • Fatih Özer'in ölümünden önceki akşam saat 20.00 civarında infaz koruma memurlarına 'Şubat ayında çıkacağım' dediği iddia edildi.

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu ve sahibi olan, 'örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak', 'nitelikli dolandırıcılık', 'mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından 11 bin yıldan fazla hapis cezasına çarptırılan Fatih Özer, cezasını çektiği Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tek kişilik koğuşunda asılı halde ölü bulundu.

BANYODA ASILI HALDE BULUNDU

Edinilen bilgilere göre, cezasını tek kişilik koğuşta çeken Özer, sabah sayımı sırasında banyoda havlu ve çarşafla asılı halde bulundu. Cezaevi görevlilerinin müdahalesine rağmen kurtarılamayan Özer'in cansız bedeni, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Cezaevinde ölü bulunan Thodex kurucusu Fatih Özer'in eşyaları arasındaki 'gizemli' not dikkat çekti

"AKŞAM 'ŞUBAT'TA ÇIKACAĞIM' DEDİ" İDDİASI

Olaydan önceki akşam saat 20.00 civarında yapılan rutin sayımda Özer'in infaz koruma memurlarına, "Şubat ayında çıkacağım" dediği iddia edildi. Aynı gece saat 00.00 sularında yeniden yapılan kontrolde ise Özer, televizyon izlediğini ve ardından yatacağını söylediği bildirildi.

Cezaevinde ölü bulunan Thodex kurucusu Fatih Özer'in eşyaları arasındaki 'gizemli' not dikkat çekti

Sabah 05.30 civarında güvenlik kameralarından yapılan kontrolde, koğuştaki televizyonun kapandığının fark edildiği ve saat 08.00'deki sabah sayımında da koğuşa giren görevlilerin, Özer'i banyoda asılı halde bulduğu kaydedildi.

Cezaevinde ölü bulunan Thodex kurucusu Fatih Özer'in eşyaları arasındaki 'gizemli' not dikkat çekti

"TABUREYİ KOY, İPİ SIKICA BOYNUNA GEÇİR" YAZILI NOT BULUNDU

Habertürk'ün aktardığına göre; Özer'in ölümünün ardından koğuşta yapılan incelemelerde "Tabureyi koy, ipi sıkıca boynuna geçir" gibi ifadelerin yer aldığı bazı notlar bulundu. Notlarda, Özer'in intihar hazırlığını adım adım tarif ettiğinin değerlendirildiği öne sürüldü.

Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıferhat toraman:

bu adam kendini asmadi öldürdüler

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump bir ülkeyi daha gözüne kestirdi: Savaş bakanlığımıza harekata hazırlanma talimatı verdim

Bir ülkeyi daha gözüne kestirdi! Orduya "Hazır olun" talimatı
Ehliyet için sağlık raporu almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...

Ehliyet almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...
Müsavat Dervişoğlu'nun sözleri üzerine Ayşe Ünlüce salonu terk etti

Müsavat Dervişoğlu'nun sözleri üzerine Ayşe Ünlüce salonu terk etti
Taner Taşkın'dan maç sonunda istifa sinyali: Bu akşam başkanla konuşacağım

Maç sonunda istifa sinyali: Bu akşam başkanla konuşacağım
Trump bir ülkeyi daha gözüne kestirdi: Savaş bakanlığımıza harekata hazırlanma talimatı verdim

Bir ülkeyi daha gözüne kestirdi! Orduya "Hazır olun" talimatı
Yüzlerce PKK'lı terörist SDG'ye geçti, Türkiye teyakkuz ilan etti

Terör örgütü PKK'nın son hamlesi Türkiye'yi teyakkuza geçirdi
Ne yaptın sen Hakan Çalhanoğlu! Kullandığı korneri görenler inanamıyor

Milli yıldızımızın kullandığı korneri görenler inanamıyor
Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Sözleşmesi feshedildi

Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Sözleşmesi feshedildi
Savic'ten Uğurcan'a büyük ayıp

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Yeşilçam'ın jönü Engin Çağlar'ın cenazesinde büyük saygısızlık! Fotoğraf için yarışa girdiler

Yeşilçam jönünün cenazesinde büyük saygısızlık! Adeta yarışa girdiler
Süper Lig'de ilginç an: Takımını tribünde tek başına destekledi

Süper Lig'de ilginç an: Takımını tek başına destekledi
Sudan Devlet Bakanı: HDK, Faşir'e girdikten sonra 2 günde 300 kadını öldürdü

İç savaşın alevlendiği ülkede 300 kadını istismar edip öldürdüler
Galatasaray için çarpıcı Şampiyonlar Ligi tahmini: Yüzde 78 ihtimalle...

G.Saray için çarpıcı Şampiyonlar Ligi tahmini: Yüzde 78 ihtimalle...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.