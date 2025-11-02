Thodex kurucusu Fatih Özer'in cezaevindeki ölümünde 'gizemli' not
Kripto para borsası Thodex'in kurucusu ve sahibi Faruk Fatih Özer, çok sayıda kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle gönderildiği cezaevindeki koğuşunda ölü bulundu. Özer’in eşyaları arasında kendi ölüm şeklini anlatan not bulunduğu iddia edildi. Özer'in ölümünden önceki akşam ise infaz koruma memurlarına “Şubat ayında çıkacağım” dediği öne sürüldü.
- Fatih Özer, Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tek kişilik koğuşunda asılı halde ölü bulundu.
- Fatih Özer'in koğuşunda 'Tabureyi koy, ipi sıkıca boynuna geçir' yazılı notlar bulundu.
- Fatih Özer'in ölümünden önceki akşam saat 20.00 civarında infaz koruma memurlarına 'Şubat ayında çıkacağım' dediği iddia edildi.
Kripto para borsası Thodex'in kurucusu ve sahibi olan, 'örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak', 'nitelikli dolandırıcılık', 'mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından 11 bin yıldan fazla hapis cezasına çarptırılan Fatih Özer, cezasını çektiği Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tek kişilik koğuşunda asılı halde ölü bulundu.
BANYODA ASILI HALDE BULUNDU
Edinilen bilgilere göre, cezasını tek kişilik koğuşta çeken Özer, sabah sayımı sırasında banyoda havlu ve çarşafla asılı halde bulundu. Cezaevi görevlilerinin müdahalesine rağmen kurtarılamayan Özer'in cansız bedeni, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
"AKŞAM 'ŞUBAT'TA ÇIKACAĞIM' DEDİ" İDDİASI
Olaydan önceki akşam saat 20.00 civarında yapılan rutin sayımda Özer'in infaz koruma memurlarına, "Şubat ayında çıkacağım" dediği iddia edildi. Aynı gece saat 00.00 sularında yeniden yapılan kontrolde ise Özer, televizyon izlediğini ve ardından yatacağını söylediği bildirildi.
Sabah 05.30 civarında güvenlik kameralarından yapılan kontrolde, koğuştaki televizyonun kapandığının fark edildiği ve saat 08.00'deki sabah sayımında da koğuşa giren görevlilerin, Özer'i banyoda asılı halde bulduğu kaydedildi.
"TABUREYİ KOY, İPİ SIKICA BOYNUNA GEÇİR" YAZILI NOT BULUNDU
Habertürk'ün aktardığına göre; Özer'in ölümünün ardından koğuşta yapılan incelemelerde "Tabureyi koy, ipi sıkıca boynuna geçir" gibi ifadelerin yer aldığı bazı notlar bulundu. Notlarda, Özer'in intihar hazırlığını adım adım tarif ettiğinin değerlendirildiği öne sürüldü.