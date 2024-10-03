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Çerkezköy'deki Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı

Çerkezköy'deki Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Serteks tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangında 2 çalışan etkilendi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının deposunda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın meydana geldi. Yangından 2 fabrika çalışanı etkilenirken, çevre il ve ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Yangın havadan da görüntülendi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren Serteks isimli tekstil fabrikasının içerisinde suni deri de bulunan deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve emniyet ekibi sevk edildi. Fabrikada çalışan 2 kişi yangından etkilendi. Sağlık ekipleri olay yerinde yangından etkilenen çalışanlara yaptıkları ilk müdahalenin ardından çalışanları bölgedeki hastanelere sevk etti. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla yangın büyük oranda kontrol altına alınırken, çevredeki fabrikalar da ürünlerini güvenli yerlere taşıdılar. Emniyet ekipleri, herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması amacıyla fabrika civarını yaya ve araç girişine kapadı. Yaklaşık 2 saat boyunca devam eden yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın havadan da görüntülendi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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