Çekmeköy'de Otizmli Genci Darbeden Eğitmen ve Okul Müdürü Gözaltına Alındı

Çekmeköy'de 19 yaşındaki otizmli genci darbeden eğitmen ve okul müdürü gözaltına alındı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Olay geçtiğimiz günlerde Çekmeköy'de bulunan bir otizm spor kulübünde meydana geldi. İddiaya göre, kulüpte eğitmen olan bir şahıs otizmli gence şiddet uyguladı. Şahsın otizmli gence şiddet uyguladığı esnada orada bulunan bir başka kişi ise o anları cep telefonu ile kayda aldı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrası otizmli gence şiddet uyguladığı belirlenen F.D isimli eğitmen ile okul müdürü E.U. gözaltına alındı. Şahıslar kasten yaralama suçundan adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL