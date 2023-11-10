Çekmeköy'de Çalıntı Minibüsle Fırının Önüne Gelen Hırsızlar Güvenlik Kamerasına Yakalandı

Çekmeköy'de çalıntı minibüsle fırının önüne gelen hırsızlardan biri, dükkan sahibi tarafından aküsünün bitmemesi amacıyla çalışır halde bırakılan otomobili çaldı. Şahıs çaldığı otomobille sinyal vererek kaçtı. Trafik kurallarına uyan hırsızların o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Çekmeköy'de geçtiğimiz Perşembe günü meydana geldi. İddiaya göre çaldıkları kapalı kasa bir minibüsle fırının önüne gelen iki hırsız, dükkanın önünde çalışır halde bulunan fırıncı esnafı Mustafa Gelgül'e ait 34 DCA 183 plakalı Fiat marka hafif ticari aracı gözüne kestirdi. Aracında akü arızası olan esnaf Gelgül, dükkanına girerken aracının kapılarını açık ve motoru çalışır halde bıraktı. Çalıntı araçla dörtlü ikazını yakarak Gelgül'ün otomobiline yanaşan hırsızlardan birisi etrafı kontrol ettikten sonra Gelgül'ün aracına binerek aracı bulunduğu yerden hareket ettirdi. Fırıncı esnafına ait aracı çalan hırsız çaldığı araçla hızla uzaklaşarak gözden kayboldu. Otomobili çalan hırsızın bulunduğu noktadan hareket ederken sinyal vererek trafik kurallarına uyduğu görüldü. Öte yandan yaşanan hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Otomobili çalınan fırıncı esnafı Mustafa Gelgül, "Ben fırıncıyım, dün sabah ekmek servisi yapıyordum. Araçla kapıya geldim, arabanın aküsü bitik olduğu için hemen çalışmıyor. İçeri girip hemen çıkacaktım. O arada sanırım bizi takip ediyorlardı, ben girip çıkana kadar arabamı çaldılar. Emniyete gittim, polisler hırsızların geldikleri aracın da çalıntı olduğunu söyledi. Aracım kayıp, bir an önce bulunmasını istiyoruz. Ayrıca Sayın İçişleri Bakanımızın da ülke genelinde yaptığı operasyonları duyuyoruz. Bu hırsızlık çetelerine de bir operasyon yapmasını istiyoruz. Bir kişi arabayı sürüyor diğeri de arabanın orta kapısından iniyor benim aracıma biniyor ve gidiyor. Giderken bir de sinyal yakıyor, yani trafik kurallarına da uyuyor" dedi.

Hırsızlık mağduru Gelgül'ün arkadaşı İsmail Yiğit, "Yaklaşık 1 buçuk yıl önce benim de aracım çalındı. Biz fırıncılar olarak inanılmaz mağduruz. İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya bu ara iyi operasyonlar yapıyor çetelere. Hırsızlık çetelerine de bir operasyon yapmalarını bekliyoruz. Çok rahat geziyorlar ve rahat araçları çalıyorlar. Özellikle fırıncıları mağdur ediyorlar" dedi. - İSTANBUL