Çeçenistan Devlet Başkanı Kadirov, Bodrum'daki Boğulma Tehlikesinin Ardından Taburcu Oldu

Çeçenistan Devlet Başkanı Kadirov, Bodrum'daki Boğulma Tehlikesinin Ardından Taburcu Oldu
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Çeçenistan Devlet Başkanı Kadirov, Bodrum'daki Boğulma Tehlikesinin Ardından Taburcu Oldu
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Muğla'nın Bodrum ilçesine tatil için gelen Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov, denizde boğulma tehlikesi yaşadıktan sonra hastaneden taburcu edildi. Olayın ardından hastane çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesine tatil için geldiği sırada denizde boğulma tehlikesi geçiren Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov, bugün öğle saatlerinde hastaneden taburcu edildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Bodrum'un Kaynar mevkisinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. Denize girdikten kısa süre sonra çırpınmaya başlayan Kadirov'u fark eden otel personeli, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, ilk müdahaleyi sahilde gerçekleştirdi. Ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Kadirov'un tedavisi sırasında hastane çevresinde üst düzey güvenlik önlemleri alındı.

Hastane çevresine kuş uçurtulmadı

Özel Harekat polislerinin görev aldığı güvenlik çemberi içinde kalan hastane, adeta ablukaya alındı. Kadirov'un koruma ekibi ise liderlerinin çevresinde etten duvar örerek 24 saat boyunca nöbet tuttu. Yoğun kontrol altında tutulan Kadirov, bugün öğle saatlerinde taburcu edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında hastaneden ayrılan Çeçen liderin, ülkesine dönmek üzere yola çıktığı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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