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Çatalca'da kıyıya vuran konteynerlerdeki ses sistemleri 2 kilometrelik sahile yayıldı

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Çatalca'da kıyıya vuran konteynerlerdeki ses sistemleri 2 kilometrelik sahile yayıldı Haber Videosunu İzle
Çatalca'da kıyıya vuran konteynerlerdeki ses sistemleri 2 kilometrelik sahile yayıldı
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Çatalca'da denizde sürüklenen konteynerler 7 Kasım Cumartesi günü Yalıköy sahili ve Kilitburnu'nda kıyıya vurdu. İçindeki ses sistemleri ve elektronik ekipmanlar yaklaşık 2 kilometrelik sahile yayıldı; ürünler jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerince muhafaza altına alındı.

İstanbul'un Çatalca ilçesinde denizde sürüklenen konteynerler kıyıya vurdu. Konteynerlerden birinin içerisinde bulunduğu belirtilen profesyonel ses sistemleri ve elektronik ekipmanlar dalgaların etkisiyle kıyıya yayıldı.

Olay, 7 Kasım Cumartesi günü Çatalca ilçesinin Karadeniz kıyısında bulunan Yalıköy sahili ve Kilitburnu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denizde sürüklenen konteynerler dalgaların etkisiyle kıyıya ulaştı. Konteynerleri fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Dalgalarla sürüklenen konteynerler sahile ulaştı

Çatalca açıklarından sürüklendiği belirtilen konteynerlerden biri, kıyıya çarpmasının ardından açıldı ve içerisindeki elektronik eşyalar sahile yayıldı. Profesyonel ses sistemleri ve çeşitli elektronik cihazların bulunduğu belirtilen ürünler, dalgaların etkisiyle kumsala ve kayalıklara sürüklendi.

Elektronik ekipmanlar sahil boyunca dağıldı

İlk bilgilere göre, konteynerden çıkan elektronik ürünlerin yaklaşık 2 kilometrelik sahil şeridine yayıldığı belirtildi. Milyonlarca lira değerinde olduğu ifade edilen ürünlerin bir bölümü kıyıya ulaşırken, bazı kutuların ve ekipmanların kayalık alanlara sürüklendiği öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kıyıya vuran konteyner ve elektronik ürünleri muhafaza altına aldığı bildirildi.

Konteynerlerin hangi gemiden düştüğü araştırılıyor

Kıyıya vuran konteynerlerin hangi gemiye ait olduğu ve ne zaman denize düştüğü henüz belirlenemedi. Konteynerlerin denize düşme nedeni ve kıyıya sürüklenme sürecine ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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