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Çapkanlar Suç Örgütü'ne yeni operasyon: 24 şahıs yakalandı

Çapkanlar Suç Örgütü'ne yeni operasyon: 24 şahıs yakalandı
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Esenler'de yasadışı bahis ve kara para aklama faaliyetleri yürüten 'Çapkanlar' suç örgütüne 4 ilde düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Örgütün 5 milyar 66 milyon lira suç geliri akladığı tespit edildi.

Esenler'de yasadışı bahis oynattıkları ve elde edilen paraları banka hesapları ve kripto para borsaları vasıtasıyla aklamaya yönelik faaliyetler yürüttükleri tespit edilen 'Çapkanlar' Suç Örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada 4 ilde düzenlenen operasyonlarda, 24 şüpheli gözaltına alındı.

Kiralık daireler tutarak burada internet üzerinden yasadışı bahis oynattıkları ve elde edilen paraları banka hesapları ve kripto para borsaları vasıtasıyla aklamaya yönelik faaliyetler yürüttükleri tespit edilen 'Çapkanlar' Silahlı Suç Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yapılan incelemelerde, örgüt üyesi 28 şahsın, bilirkişi raporları, MASAK yığın mali veri analizi ve Kripto/Elektronik Para Kuruluşları verilerinde, yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, işlemlerin kaynağının belirsiz olduğu, bankacılık transferlerinin potansiyel gelir düzeylerinin oldukça üzerinde bulunduğu belirlendi.

Örgütün 5 milyar 66 milyon 473 bin 505 liralık suç geliri akladığı tespit edildi

Ayrıca, yasadışı bahis suçu geliri olan paranın şüphelilerin hesaplarına süreç içinde giriş yapmaya başladığı, neticede belirli bir miktara ulaşan paranın Kripto Varlıkları ve Elektronik Para Kuruluşu hesaplarına aktarılarak soğuk cüzdan adreslerine transfer edildiği de soruşturma aşamasında ortaya çıktı. Öte yandan, örgütün yasadışı bahis suçundan 5 milyar 66 milyon 473 bin 505 lira 83 kuruşluk suç geliri akladığı da tespit edildi.

24 şahıs gözaltına alındı

Konuya ilişkin, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ile KOM Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'da 23 adrese, Ankara, Sivas, Diyarbakır ile Batman'da ve Marmara Cezaevinde tutuklu bulunan toplam 24 şüpheli gözaltına alındı. 4 firari şahsı yakalama çalışmaları sürerken, şüphelilerin adreslerinde yapılan arama çalışmalarında, 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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