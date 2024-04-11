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Çankırı'da motosiklet kazası: 1 kişi yaralandı

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Çankırı'da kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Olay, Çankırı'da il merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada Batuhan Y. (19) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batuhan Y., Çankırı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çankırı Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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