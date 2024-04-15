Çankırı-Ankara Karayolunda Tehlikeli Madde Taşıyan Tırın Dorsesinde Yangın Çıktı

Çankırı- Ankara karayolunda tehlikeli madde taşıyan tırın dorsesinde çıkan yangın korkulu anlar yaşattı.

Olay, Çankırı-Ankara karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayolunda seyir halinde olan tırın tehlikeli madde taşıyan dorsesinde aniden yangın çıktı. Yangını fark eden tır sürücüsü aracı durdurarak, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. - ÇANKIRI