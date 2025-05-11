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Çanakkale'de Yük Taşıyan Araçlara 115 Bin Denetim

Çanakkale'de Yük Taşıyan Araçlara 115 Bin Denetim
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Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü, 2024 Ocak ile 2025 Mayıs arasında yük taşıyan 115 bin 105 aracı denetleyerek, hukuki ihlaller nedeniyle toplam 148 milyon TL para cezası uyguladı.

Çanakkale'de 2024 Ocak ile 2025 Mayıs tarihleri arasında emniyet ekipleri tarafından toplam 115 bin 105 yük taşıyan araçta yükleme uygunluğuna yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü merkez ve bağlı Ayvacık-Biga-Gelibolu İstasyon Amirlikleri ekiplerince 115 bin 105 yük taşıyan araç denetlendi. "Yük Taşıyan Araçlarda Yükleme Uygunluğu Denetimi" çerçevesinde 2024 Ocak ile 2025 Mayıs tarihleri arasında yük taşıyan araçlara özel denetimler yapıldı. Denetimler sonucunda; Karayolları Trafik Kanunu 65'inci maddesi doğrultusunda 'karayolu yapısı ve kapasitesi ile trafik güvenliği bakımından tehlikeli olabilecek tarzda yükleme yapmak, ağırlık ve boyutları bakımından uygunsuz taşıma yapmak, gabari dışı yük yüklemek, yükü karayoluna değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak, akacak, kayacak şekilde yüklemek, azami yüklü ağırlı aşarak tonajlı yüklemek' suçlarından 506 araca toplam 6 milyon 326 bin 929 TL cezai işlem uygulandı. Denetimlerde karşılaşılan diğer ihlallerde ise yük taşıyan araçlara 39 bin 642 adet cezai işlem karşılığında toplam 141 milyon 859 bin 652 TL para cezası uygulandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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