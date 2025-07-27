Çanakkale'de Süt İşleme Fabrikasında Patlama: 1 Ölü

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir süt işleme fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi yaşamını yitirdi.

Biga ilçesine bağlı Gümüşçay beldesinde bulunan süt işleme fabrikasındaki tankta patlama meydana geldi. Patlamada ağır yaralanan Adnan Çetin (42), ambulansla Biga Devlet Hastanesine sevk edildi. Çetin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adnan Çetin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Çanakkale Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANAKKALE