Çanakkale'de kuyumcuyu soymaya kalkışan 2 şüpheli tutuklandı

Çanakkale'de kuyumcular çarşısındaki bir dükkanın kepeğini kaldırmaya çalışan iki kişi, vatandaşların ihbarı üzerine yakalanarak tutuklandı.

Çanakkale'de kuyumcular çarşısında bir işletmeden soygun girişiminde bulunan 2 kişi, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 03.30 sıralarında Çarşı Caddesi üzerinde kuyumcu dükkanlarının yoğun olduğu bölgede meydana geldi. Bir kuyumcu dükkanının kepenklerini kaldırmaya çalışan 2 kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, hırsızlık girişiminin gerçekleştirilemediğini tespit etti. Ekiplerin çalışmaları sonucunda yakalanan Y.B. ve C.E. adlı şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
