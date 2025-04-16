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Çanakkale'de Devrilen Tır Rüzgar Gülü Kanadını Fabrikanın Üzerine Düşürdü

Çanakkale'de Devrilen Tır Rüzgar Gülü Kanadını Fabrikanın Üzerine Düşürdü
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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde devrilen tırın taşıdığı 75 metrelik rüzgar gülü kanadı, plastik sandık fabrikası ve bir damın üzerine düştü. Olayda maddi hasar oluştu, jandarma güvenlik önlemleri aldı.

Çanakkale'de devrilen tırın taşıdığı rüzgar gülü kanadının plastik sandık fabrikası üzerine yıkıldığı kaza dronla görüntülendi. Kazada 75 metrelik kanat fabrika ile bir dama zarar verdi.

Kaza, saat 10.45 sıralarında Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesi girişinde meydana geldi. Özel bir firmaya ait rüzgar gülü kanadı taşıyan tır Umurbey girişinde dönüş yaptığı sırada henüz belli olmayan bir nedenle devrildi. Kaza anında tır üzerindeki rüzgar gülü kanadı çevrede bulunan plastik sandık fabrikasının ve bir damın üzerine devrildi. Fabrikada ve bir damda maddi hasar oluşurken, jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Kaza anı ise bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Öte yandan, kaza anı dron ile görüntülendi. - ÇANAKKALE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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