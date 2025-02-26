Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle gemilere kapandı
Çanakkale Boğazı, yoğun sis sebebiyle sabah saatlerinde çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kaptanları telsizle uyararak boğaz trafiğinin durdurulduğunu bildirdi.
Çanakkale Boğazı sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı'nda etkisini artıran yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle boğaz saat 05.50 sıralarında çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.
GEMİLER DEMİRLİ BÖLGELERDE BEKLEMEYE BAŞLADI
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Gemiler demir bölgelerinde beklemeye başladı.