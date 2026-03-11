Haberler

Çanakkale Boğazı'nda karaya oturan gemi için kurtarma çalışması başladı, boğaz trafiğe kapandı
Güncelleme:
Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında makina arızası yaparak karaya oturan 'NOTA APP' dökme yük gemisi için kurtarma çalışmaları başlatıldı. Boğaz, trafik akışını durdurmak amacıyla çift yönlü olarak kapatıldı.

Rusya'dan Mısır'a giden Panama Bayraklı 189 metre boyundaki 'NOTA APP' isimli 51 bin 258 ton tahıl yüklü dökme yük gemisi Çanakkale'nin Eceabat ilçesi Kilitbahir köyü açıklarında makina arızası yaptı. Geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğüne bildirdi. Makina arızası ardından sürüklenmeye başlayan gemi bir süre sonra karaya oturdu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 'KURTARMA-21' romörkörü ve 'KEGM-8' botu bölgeye sevk edildi. Balıkadamların dalışı ardından gemide kurtarma çalışması başlayacak. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de arızayla ilgili bilgilendirildi.

Kurtarma çalışması başladı, boğaz trafiğe kapandı

Karaya oturan 'NOTA APP' gemisi için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri kurtarma çalışmasına başladı. Kurtarma çalışması nedeniyle Çanakkale Boğazı trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. - ÇANAKKALE

