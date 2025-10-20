Can Holding Operasyonunda 11 Kişi Tutuklandı
Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulması iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden aralarında Mehmet Kenan Tekdağ ve Mehmet Remzi Sanver'in de bulunduğu 11 kişi tutuklandı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa