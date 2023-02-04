Çaldıkları araçla hırsızlık yaparken yakalandılar

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde otomobil çalan iki hırsız, çalıntı araçla bir işyerinin önündeki bahçe tellerini çalarken gece kartalları tarafından fark edildi.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde otomobil çalan iki hırsız, çalıntı araçla bir işyerinin önündeki bahçe tellerini çalarken gece kartalları tarafından fark edildi. 'Dur' ihtarına uymayan hırsızlar, jandarma ve polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.

Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı 300 Evler Mahallesi'nde Mesut Ç.'ye ait 16 SJZ plakalı doğan marka aracı çalan F.A. ve B.A., otomobilin plakalarını sökerek ilçede turlamaya başladı. Gözü doymayan iki hırsız, bu kez de bir iş yerinin önündeki bahçe tellerini fark etti. Telleri bulunduğu yerden otomobile yükleyen şüpheliler bölgede devriye atan gece kartallarına takıldı. 'Dur' ihtarına uymayan 2 hırsız otomobile binerek olay yerinden kaçmaya başladı. Durum üzerine polis ekiplerince takip edilen araç, Doğancı Mahallesi istikametine girince jandarma ekiplerinden destek istendi. Jandarma ve polis ekiplerince önü kesilen hırsızlar daha fazla kaçamayacağını anlayınca teslim olmak zorunda kaldı.

Araç plakasız olduğu için şase numarasından sorgu yapan ekipler, otomobilin de çalıntı olduğunu belirledi.

İfadesi alınan iki hırsız, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA