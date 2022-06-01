Büyükçekmece'deki kazada yaralanan genç o anları anlattı - Haberler

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Büyükçekmece'deki kazada yaralanan genç o anları anlattı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Büyükçekmece'deki kazada yaralanan genç o anları anlattı

Büyükçekmece'de otomobilin İETT otobüs durağına dalması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı feci kazayı yaralı olarak atlatan Nurullah Türk, yaşadığı dehşeti anlatarak, aracın hızla geldiğini gördüğünü ama kaçamadığını söyledi.

Büyükçekmece'de otomobilin İETT otobüs durağına dalması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı feci kazayı yaralı olarak atlatan Nurullah Türk, yaşadığı dehşeti anlatarak, aracın hızla geldiğini gördüğünü ama kaçamadığını söyledi.

E-5 Karayolu Kumburgaz mevkii Beylikdüzü istikametinde meydana gelen kazada, 30 yaşındaki S.T. idaresindeki 09 HK 225 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İETT otobüs durağına dalmış, kazada 1 kişi hayatını kaybederken 15 kişi de yaralanmıştı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırmış, polis ekipleri ise kaza sonrası çalışma yapmıştı. Kazada yaralanan Nurullah Türk isimli genç, yaşanan feci kazayı anlattı.

Yaralı genç Nurullah Türk, "Biz orada durakta duruyorduk. Bir anda arabanın hızını gördüm ama kaçamadım. Araba geldi, gözümü açtığımda ayağımdan ve başımdan kan akıyordu. Hatırladıklarım bunlar daha fazla detayları hatırlayamıyorum" diyerek yaşadığı dehşet dolu kazayı anlattı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Büyükçekmece Otomobil Türk İETT 3. Sayfa Haberler

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