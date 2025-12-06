Haberler

Büyükçekmece'de kuyumcu altınları ve paraları alıp kaçtı iddiası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Büyükçekmece'de bir kuyumcu, vatandaşları altın alıp satma bahanesiyle dolandırarak milyonlarca lirayla ortadan kayboldu. Mağdurlar, durumu polise bildirirken, bazıları ise kuyumcunun geri döneceği umuduyla şikayetçi olmaktan çekindi.

İstanbul Büyükçekmece'de bir kuyumcunun, vatandaşlara altına alıp satma bahanesiyle topladığı milyonlarca lirayla kaçtığı iddia edildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Büyükçekmece ilçesi Celaliye Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, bir şahıs mahallede kendisinden alışveriş yapan yakınlarından, 'altını ve parayı işletme', 'parayı alıp altını sonra verme' bahanesiyle milyonlarca lira topladı. Şahıs bir gecede aniden ortadan kaybolurken, mağdur olduğunu söyleyen bazı vatandaşlar polise ve savcılığa şikayette bulundu. Mağduriyet yaşayan bazı vatandaşların ise kuyumcunun geri geleceği umuduyla şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Ercan Tiryaki isimli vatandaş yaşananları anlatarak, "Salı akşamı geldim buraya bana gram lazım dedim. Kendisi de bana 'Tamam' abi dedi. Ben parayı verdim '3 tane gram altın vereceğim şimdi yok' diyerek bana kağıda yazı yazıp verdi. 2 hafta oldu. Bir sürü insan var burada. 10 kişiye yakın burada var. Toplam bir meblağ duymadım" dedi.

Komşu esnaf Erdal Döngel, "Ben şahsen tanımıyorum. Dolandırmış piyasayı gitmiş. 1 ay ya açık kaldı ya kalmadı gitti. Müşterileri gelip gidiyor soruyorlar bize. Mesela adam 1 milyonluk altın almaya gelmiş nakit vermiş ama altını alamamış "diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Osmaniye'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 7 ölü, 11 yaralı

Katliam gibi kaza! Otobüs tıra arkadan çarptı: 7 ölü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Kazayı gören dondu kaldı! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Korkunç kazayı gören dondu kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı, gelinini vurdu

Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Canlı yayın açtı, gözyaşlarıyla anlattı! 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı

Canlı yayın açan 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı
Brezilya'da spor salonunda talihsiz kaza: Müze müdürü hayatını kaybetti

Antrenman felaketle bitti: Şehrin sevilen ismi hayatını kaybetti
Erman Toroğlu, Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü

Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü
Yolda karşılaşınca silahları çektiler! Bilanço ağır

Yolda karşılaşınca silahları çektiler! Bilanço ağır
Okan Buruk, Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Samsun'un penaltı beklediği pozisyona bakın ne dedi
Oyuncu Celil Nalçakan trafik kazası geçirdi

Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
Milyonları ilgilendiren teklif Meclis'e sunuldu! İmplant tedavisi ücretsiz oluyor

Meclis'e resmen sunuldu! Bu diş tedavisi ücretsiz oluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.