Bursa'da Yasa Dışı Bahis Çetesine Baskın: 7 Tutuklama

Bursa'da Yasa Dışı Bahis Çetesine Baskın: 7 Tutuklama
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Bursa'da yapılan operasyonda yasa dışı bahis çetesinin kullandığı lüks daireye baskın düzenlendi. 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Bursa'da yasa dışı bahis çetesine yönelik düzenlenen operasyonda çete üyelerinin "çalışma ofisi" olarak kullandığı lüks daireye baskın yapıldı. Siber polislerin titiz takibiyle yakalanan 10 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde sanal bahis ağını yönettiği tespit edilen bir grubu takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki çalışmaların ardından çete üyelerinin yasa dışı bahis siteleri üzerinden yüksek meblağlarda haksız kazanç sağladığı belirlendi.

Lüks ofis, bahis üssü çıktı

Şüphelilerin, sistemin yönetimi ve para trafiğini yürüttükleri ofisin Bursa merkezdeki bir rezidans dairesinde olduğu tespit edildi. 30 Temmuz Çarşamba günü sabah saatlerinde lüks ofise yapılan baskında 10 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Operasyon anları kameralara da yansıdı.

Emniyette ifadeleri alınan zanlılar, 1 Ağustos Cuma günü adliyeye sevk edildi. Mahkeme, 10 kişiden 7'sinin tutuklanmasına karar verirken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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