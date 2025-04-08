Bursa'da Seyyar Kokoreç Aracı Yangında Kül Oldu

Kokoreç aracı alevlere teslim oldu

BURSA - Bursa'da seyyar kokoreç aracı alevlere teslim oldu. O anlar kamerada

Yangın, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Seyyar olarak kokoreç satan araçta henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi. Alev alev yanan araç, amatör kameraya yansıdı.