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Bursa'da Seyyar Kokoreç Aracı Yangında Kül Oldu

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde seyyar kokoreç aracında çıkan yangın, vatandaşların itfaiyeye haber vermesiyle kontrol altına alındı. Yangının sebebi henüz belirlenmedi. Araç kullanılamaz hale geldi.

Kokoreç aracı alevlere teslim oldu

BURSA - Bursa'da seyyar kokoreç aracı alevlere teslim oldu. O anlar kamerada

Yangın, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Seyyar olarak kokoreç satan araçta henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi. Alev alev yanan araç, amatör kameraya yansıdı.

Bursa'da Seyyar Kokoreç Aracı Yangında Kül Oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN UĞUR - 3.Sayfa
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