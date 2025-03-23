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Bursa'da Pide Fiyatı Tartışması Kavga Çıkardı

Bursa'da Pide Fiyatı Tartışması Kavga Çıkardı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir müşteri, aldığı pidenin fiyatını pahalı bulunca fırıncılarla tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşürken, çevredekiler araya girdi.

Bursa'da bir müşteri pahalı bulduğu pide fiyatından dolayı, fırıncılarla kavga etti. Tarafları çevredekiler ayırırken o anlar kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, pide almak için bir fırına giden kişi, aldığı pidenin fiyatını pahalı bulunca, fırıncılarla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle tarafları çevredekiler güçlükle ayırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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