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Bursa'da Palet Fabrikasında Yangın: Maddi Hasar Var

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir palet fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor, ancak olayda can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Bursa'da palet fabrikası alevlere teslim oldu

BURSA - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde faaliyet gösteren bir palet fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın geceyi aydınlatırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Tahtalı Mahallesi 507. Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir palet fabrikasında meydana geldi. Çıkış sebebi henüz öğrenilemeyen yangın, kısa sürede büyüyerek fabrikayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etti. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı bulunmazken, palet fabrikasında maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMİR AKTAŞ - 3.Sayfa
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