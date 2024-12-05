Bursa'da Motosikletlilerin Tehlikeli Yolculuğu Kamerada
Kestel ilçesinde iki motosikletlinin, elleriyle temas ederek oluşturduğu tehlikeli yolculuk amatör kameraya yansıdı.
Bursa'nın Kestel ilçesinde 2 motosikletlinin tehlikeli yolculuğu amatör kameraya yansıdı.
Olay Bursa-Ankara karayolu üzeri Kestel ilçesi mevkiinde meydana geldi. Kestel'den Gürsu istikametine seyreden 2 motosiklet sürücüsü, birbirine elleriyle temas ederek uzun süre seyrettiler. O anlar bir sürücünün amatör kamerasına saniye saniye yansıdı. - BURSA