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Bursa'da Motosikletlilerin Tehlikeli Yolculuğu Kamerada

Bursa'da Motosikletlilerin Tehlikeli Yolculuğu Kamerada
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Kestel ilçesinde iki motosikletlinin, elleriyle temas ederek oluşturduğu tehlikeli yolculuk amatör kameraya yansıdı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde 2 motosikletlinin tehlikeli yolculuğu amatör kameraya yansıdı.

Olay Bursa-Ankara karayolu üzeri Kestel ilçesi mevkiinde meydana geldi. Kestel'den Gürsu istikametine seyreden 2 motosiklet sürücüsü, birbirine elleriyle temas ederek uzun süre seyrettiler. O anlar bir sürücünün amatör kamerasına saniye saniye yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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