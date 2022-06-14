Bursa'da motosiklet araca saplandı Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza, Mahmudiye Mahallesi Lider sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde seyir halinde olan sürücü Abdulkadir Çelik(43) yönetimindeki 16 AGH 272 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen sürücü Murat M.(17) yönetimindeki 16 ASZ 390 plakalı motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Abdulkadir Çelik Tragger İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Bursa'da motosiklet araca saplandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.