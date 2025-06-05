Bursa'da Kurbanlık Dana Kaçtı, Vatandaşlar Peşine Düştü

Bursa'da Kurbanlık Dana Kaçtı, Vatandaşlar Peşine Düştü
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Bursa'da kurbanlık dananın ipinin kopmasıyla birlikte vatandaşlar kısa süreli bir heyecan yaşadı. Dananın peşine düşenler, eğlenceli anların tadını çıkardı.

Bursa'da dana ipi kopardı, vatandaşlar peşine düştü

Bayram gelmeden aksiyon başladı, dananın ipini elinden kaçıran kovalamaya başladı

BURSA - Bursa kent merkezinde kurbanlıklarını alan vatandaşlar, bayram öncesi hareketliliğin en renkli anlarına tanıklık etti. Kurbanlık danalardan bazılarının ipinin kaçmasıyla birlikte şehirde kısa süreli bir heyecan yaşandı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kurbanlıklarını alan vatandaşlar dananın ipini alınca ortalık karıştı. Panikleyen dana, şehir içinde koşturmaya başlayınca çevredeki vatandaşlar hem şaşkın hem de neşeli anlar yaşadı. Bir yandan ipini tutmaya çalışanlar, diğer yandan koşuşturan danayı izleyenler ortaya samimi ve eğlenceli görüntüler çıkardı.

Hayvan sahiplerinin müdahalesiyle dana kısa sürede kontrol altına alınırken, o anlar sosyal medyada da ilgi gördü. Vatandaşlar, kurbanlık telaşının yanında böyle anların da bayramın renkli tarafı olduğunu dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BURAK ÖZTÜRK - 3.Sayfa
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