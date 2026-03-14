"Maaşları ödemedi" diye 2 işletmeyi benzin döküp yakmış

Bursa'da, bir pizzacıyla anlaşmalı olan kurye firmasının sahibi, çalışanlarının 2 aydır maaşlarını alamadığını öne sürerek pizzacıya ait iki şubeyi kundakladı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı, şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da bir pizzacıyla anlaşması olan kurye firmasının sahibi, çalışanların maaşlarını 2 aydır alamamasını öne sürerek işletmeleri benzin döküp ateşe verdi. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ile Beşevler Mahallesi Alim Sokak'ta bulunan aynı pizza zincirine ait iki ayrı şubede meydana geldi. İddiaya göre, pizzacıyla anlaşmalı çalışan bir kurye firmasının sahibi olan A.G., önce İhsaniye'deki şubeye giderek iş yerinin önüne benzin döküp ateşe verdi. Şüpheli daha sonra Beşevler'de bulunan diğer şubeye giderek burada da kundaklama gerçekleştirdi.

Yangın alarmının devreye girmesi ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine her iki adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangınlar kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınlarda yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin iş yerlerinin önüne gelerek benzin döküp ateşe verdiği anlar yer aldı. Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin ilk ifadesinde, çalışanlarının maaşlarını yaklaşık 2 aydır alamadığını öne sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
