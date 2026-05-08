Çiftçileri hedef alan suç örgütü çökertildi: 11 şüpheli tutuklandı

Bursa'da çiftçileri hedef alan bir suç örgütüne yönelik operasyonda, adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 11'i tutuklandı. Şüphelilerin, borç batağına sürükleyip zorla senet imzalattıkları ortaya çıktı.

Bursa'da çiftçileri kumar masasında borç batağına sürükledikleri, yüksek faizle para verip zorla senet imzalattıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 11'i tutuklandı. 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada, örgüt üyelerinin kıraathane görünümlü mekanlarda özellikle çiftçileri hedef aldığı belirlendi. Şüphelilerin, kadınları kullanarak vatandaşları kumar masalarına çektiği, yüksek miktarda para kaybettirdikleri ve ardından faizle borç vererek mağdurları senet imzalamaya zorladıkları tespit edildi.

Polis ekiplerinin çalışmasında, borçlarını ödeyemeyen mağdurların kapalı ofislerde alıkonulduğu, darbedildiği ve ölümle tehdit edildiği öne sürüldü. Bazı mağdurların evlerini, arsalarını ve çeşitli mal varlıklarını kaybettiği öğrenildi.

Özel harekat destekli eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 8 fişek, 2 pompalı tüfek, mağdurlara zorla imzalatıldığı değerlendirilen çok sayıda senet ile ajandalar ele geçirildi. Soruşturma kapsamında gözaltı sayısının 14'e yükseldiği, şüphelilerden birinin ise askerlik yaptığı Amasya'da yakalanarak Bursa'ya getirildiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
