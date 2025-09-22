Bursa'da Kontrolsüz Otomobil Kuyumcu Dükkanına Girdi

Bursa'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, yokuş aşağı metrelerce geri geri kayarak hızla bir kuyumcu dükkanına girdi. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan kazada yaralanan olmadı.

Olay, Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücü park ettiği otomobilin el frenini çekmeyi unuttu. Kontrolsüz şekilde metrelerce geri geri kayan otomobil, hızla kuyumcu dükkanına çarptı. Şans eseri yol üzerindeki araçlara çarpmayan otomobil, dükkanda büyük paniğe yol açtı. Can kaybı ve yaralanan olmazken yaklaşık 500 bin liralık maddi hasar meydana geldi. Kaza anı ise iş yeri kamerasına anbean yansıdı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA