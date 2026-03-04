Bursa'da kaçak sigara imalathanesine operasyon: 460 kilo tütün ele geçirildi

Bursa'da polis ekiplerince kaçak sigara imalathanesine yapılan operasyonda 460 kilo tütün ele geçirildi. 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım ilçesindeki bir adreste kaçak sigara imalatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 460 kilo 700 gram tütün, 60 bin 720 adet dolu makaron, 250 bin adet boş makaron ile 2 adet sigara dolum makinesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında U.T.T. ve B.M. isimli şüpheliler hakkında kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı