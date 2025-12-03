Haberler

Bursa'da piyasa değeri 3 milyon lira olan kaçak cep telefonları ve USB kablolar ele geçirildi

Bursa'da piyasa değeri 3 milyon lira olan kaçak cep telefonları ve USB kablolar ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da düzenlenen operasyonda 3 milyon lira değerinde 70 gümrük kaçağı cep telefonu ve 235 USB kablo ele geçirilirken, 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Bursa'da düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan 70 adet gümrük kaçağı cep telefonu ile 235 adet USB kablo ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı ürün ticaretini ve bu yolla elde edilen haksız kazancı engellemeye yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalar kapsamında Osmangazi ilçesinde 3 şahsa ait iş yerlerinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda, piyasaya sürülmek üzere hazır halde bulunan 70 adet gümrük kaçağı cep telefonu ile 235 adet USB kablo ele geçirildi. Kaçakçılık faaliyetleriyle bağlantılı olduğu belirlenen 3 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
25 kilo altın çalan memurun annesinden olayın seyrini değiştirecek sözler

Adliye soygununda anne konuştu! Olayın seyrini değiştirecek sözler
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Süreç en kırılgan, en hassas döneme girdi

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili en kritik döneme girildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü sanatçı Gökhan Türkmen çileden çıktı: 'Bir daha asla o mekânda sahne almam!'

Ünlü sanatçı Gökhan Türkmen çileden çıktı
Prefabrik ev taşıyan tır trafiği altüst etti

Trafiği birbirine kattı, sürücüler isyan etti
Eşi ile 2 kızını heyelan faciasında kaybeden anne: Saçlarının teline kadar adalet istiyorum

Acılı anne: Saçlarının teline kadar adalet istiyorum
Memur ve emeklinin zam tablosu şekillendi: İşte yeni maaşlar

Milyonların merakla beklediği zam tablosu şekillendi
Ünlü sanatçı Gökhan Türkmen çileden çıktı: 'Bir daha asla o mekânda sahne almam!'

Ünlü sanatçı Gökhan Türkmen çileden çıktı
Eşref Rüya dizisine damga vuran öpüşme sahnesi: Şeftali gibi tadı var

Reyting rekortmeni diziye damga vuran sahne: Şeftali gibi...
Adliyeden 25 kilo altın çalan Erdal Timurtaş için çember daralıyor! Başsavcılık harekete geçti

Adliyeden 25 kilo altın çalan Erdal Timurtaş için çember daralıyor
Ne baklava ne kebap! İşte Türkiye'de en çok aranan tarif

Ne baklava ne kebap! İşte Türkiye'de en çok aranan tarif
AK Partili vekilden Cizre'deki görüntüler için dikkat çeken sözler: Görmezden gelmek gerekir

AK Partili vekile bu görüntüler soruldu: Görmezden gelmek gerekir
Ruhsatı iptal edilen AVM'de mühürleme krizi! Mahkeme son dakika durdurdu

Dev AVM'yi mühürlemeye gittiler, mahkemenin kararıyla geri döndüler
'Hey gidi günler': Gupse Özay'dan lise yıllarına nostaljik selam

Gupse Özay'ın lise fotoğrafı hayranlarını geçmişe götürdü
Herkes bu ilanı konuşuyor! Papa'nın ziyaretinden saatler sonra satışa çıkarıldı

Papa'nın ziyaretinden saatler sonra internette satışa çıkarıldı
ABD'li savaş pilotlarının Kızılema şaşkınlığı! Böyle bir şeyi hiç görmedik

ABD'li savaş pilotlarının Kızılema şaşkınlığı! Böyle bir şeyi hiç görmedik
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.