Haberler

İnegöl'de yılbaşı öncesi kaçak alkol ve sigara operasyonu

İnegöl'de yılbaşı öncesi kaçak alkol ve sigara operasyonu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İnegöl'de Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir evde piyasa değeri 500 bin TL olan kaçak alkol ve sigara ele geçirildi. Şüpheli İ.K. gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olan kaçak alkol ve sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı KOM ve Merkez Karakol ekipleri, İ.K. (30) isimli şahsın yılbaşı öncesi ikametinde kaçak alkol ve tütün mamulleri satacağı yönünde istihbari bilgiye ulaştı. Bilgi üzerine harekete geçen ekipler, şüphelinin adresine operasyon düzenledi.

Evde yapılan detaylı aramalarda çok sayıda bandrolsüz alkollü içki ile kaçak sigara ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlere el konulurken, piyasa değerinin yaklaşık 500 bin TL olduğu belirtildi.

Şüpheli şahıs, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı gayri meşrudur ve kabul edilemez

İsrail'in kararı Netanyahu ile Erdoğan'ı karşı karşıya getirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lüks arabalara, evlere, arsalara el kondu! 8 kilo altın sevgiliden çıktı

8 kilo altın sevgiliden çıktı! Arabalara, evlere ve arsalara el kondu
Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü

Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü
İlçe kara gömüldü! Vatandaşlar arabasını bulamıyor

İlçe kara gömüldü! Vatandaşlar arabasını bulamıyor
Galatasaray MCT Technic, Başantrenör Yakup Sekizkök ile yollarını ayırdı

Galatasaray ayrılığı açıkladı: Hizmetlerin için teşekkürler
Lüks arabalara, evlere, arsalara el kondu! 8 kilo altın sevgiliden çıktı

8 kilo altın sevgiliden çıktı! Arabalara, evlere ve arsalara el kondu
Paul Onuachu attı, Nijerya 3'te 3 yaptı

Nijerya'ya galibiyeti tanıdık bir isim getirdi
Otomotiv devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak

Otomotiv devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak