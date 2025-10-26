Haberler

Bursa'da İş Adamının Para Dolu Çantasını Kayıp Kadın Aldı

Bursa'da İş Adamının Para Dolu Çantasını Kayıp Kadın Aldı
Güncelleme:
İnegöl'de bir iş adamı, otomobilinin üzerinde unuttuğu para dolu çantasını kaybetti. Çantayı bulan kadın ortadan kaybolurken, yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir iş adamı, para dolu çantasını otomobilin üzerinde unuttu. Çantayı bulan kadın, para dolu çantayla ortadan kayboldu.

Edinilen bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde aracına binmek isteyen iş adamı S.G., para dolu çantasını aracının üzerine koydu. Aracına binen S.G., çantasını arabanın üzerinde unutarak harekete geçti. Cadde üzerinde araçtan düşen çantayı önce yoldan geçen bir çocuk fark etti. Çantayı alan küçük çocuk, cadde üzerindeki spor aletlerinin üzerine koydu. Cadde üzerinde bebek arabasıyla gezen bir kadın ise, çantayı alarak uzaklaştı. Yaşananlar güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.

Çantasının kaybolduğunu fark eden S.G., geri dönüp çantasını aramaya başladı. Çevredeki işyerinin güvenlik kamerasını inceleyen iş adamı, çantasının bir kadın tarafından alındığını görünce karakola giderek şikayetçi oldu. Çantanın içinde 2 bin 500 dolar ile 10 yapraklı çek koçanı olduğu öğrenildi. - BURSA

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
