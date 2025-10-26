Bursa'da İş Adamının Para Dolu Çantasını Kayıp Kadın Aldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir iş adamı, para dolu çantasını otomobilin üzerinde unuttu. Çantayı bulan kadın, para dolu çantayla ortadan kayboldu.

Edinilen bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde aracına binmek isteyen iş adamı S.G., para dolu çantasını aracının üzerine koydu. Aracına binen S.G., çantasını arabanın üzerinde unutarak harekete geçti. Cadde üzerinde araçtan düşen çantayı önce yoldan geçen bir çocuk fark etti. Çantayı alan küçük çocuk, cadde üzerindeki spor aletlerinin üzerine koydu. Cadde üzerinde bebek arabasıyla gezen bir kadın ise, çantayı alarak uzaklaştı. Yaşananlar güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.

Çantasının kaybolduğunu fark eden S.G., geri dönüp çantasını aramaya başladı. Çevredeki işyerinin güvenlik kamerasını inceleyen iş adamı, çantasının bir kadın tarafından alındığını görünce karakola giderek şikayetçi oldu. Çantanın içinde 2 bin 500 dolar ile 10 yapraklı çek koçanı olduğu öğrenildi. - BURSA