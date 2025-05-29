Bursa'da Hırsızlar Enginar Tarlasını Soydu

Bursa'da Hırsızlar Enginar Tarlasını Soydu
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, coğrafi işaretli Hasanağa Enginarı tarlasındaki yüzlerce enginar, hırsızlar tarafından gece yarısı kesilerek çalındı. Tarla sahibi çiftçi, 60 bin liranın üzerinde kayba uğradığını ifade etti.

Bursa'da kendisine has lezzeti ve kılçıksız olması sebebiyle coğrafi işaret alan, uluslararası üne sahip Hasanağa Enginarı hırsızların radarına girdi. Hırsızlar tanesi 50-60 liradan satılan yüzlerce enginarı bir gece girdikleri tarlada keserek kayıplara karıştı. Bir yıl önce ektiği enginarları bir gecede hasat eden hırsızlar tarla sahibini isyan ettirdi. 2 çocuk babası çiftçi, "60 bin liranın üzerinde enginar çalmışlar bize de bir tane yiyelim diye bırakmışlar" dedi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Hasanağa Köyünde çiftçilikle uğraşan 52 yaşındaki Mehmet Kazel, 1 yıl önce ektiği enginarları hasat etmek için gittiği tarlasında gördüğü manzara karşısında şoka uğradı. İddiaya göre gece vakti gelen şüpheli veya şüpheliler tarladaki tüm enginarları toplayıp, doldurdukları araçlarıyla kayıplara karıştılar. Şikayette bulunan Kazel, başına gelenler karşısında hırsızlara isyan ederken, "Bu emek onların boğazından nasıl geçecek" diye sitemini dile getirdi.

İHA'ya konuşan 2 çocuk babası çiftçi, "4-5 yıldır burada enginar yetiştiriyorum. Sabah ürünlerin hasadı için buraya geldim. Tarlada enginarların çalındığını gördüm. Muhtemelen gece vakti buraya gelip tarladaki enginarları toplamışlar. Polis ekiplerine bilgi verdim. Onlar da güvenlik kameralarını inceliyor. Biz bu parayı kazanmak için emek veriyoruz, şimdi bu para onların boğazından nasıl geçecek? Ben onları Allah'a havale ediyorum" dedi.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri ise şüphelilerin geldiği saat aralığındaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Konuyla ilgili tahkikat sürerken, çiftçi Kazel, vatandaşların pazarlarda şüphelendiği bir durum olursa 112 ekiplerini aramalarını istedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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