Bursa'da 12 milyonluk gümrük kaçağı otomobil parçaları ele geçirildi

Bursa'da düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 12 milyon TL olan gümrük kaçağı otomobil parçaları ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'nce gümrük kaçağı oto ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; trafikten çekilmiş araçların yurt dışından getirilen benzer araçlarla kimlik bilgilerinin değiştirilerek piyasaya sürüldüğü tespit edildi. Ayrıca yurt dışı menşeili araçların turistik amaçla yurda sokulduğu, süresi dolmasına rağmen yurt dışına çıkarılmayarak parçalarına ayrıldığı ve satışa sunulduğu belirlendi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince söz konusu usulsüz işlemlerin yapıldığı iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda K.D. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 12 milyon TL olan; 4 adet sökülmüş vaziyette motor bloğu, 2 adet elektrikli araç motoru, 4 adet elektrikli araç bataryası ile çok sayıda araç iç ve dış parçası ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan tahkikat başlatıldığı bildirildi. - BURSA