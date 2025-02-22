İstanbul'da tipi alarmı: Kar şiddetini artıracak, resmen donacağız

İstanbul'da tipi alarmı! Resmen donacağız
Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti

Son kabine kulisi: Erdoğan görüşüp teşekkür etti
Trump'tan sürpriz karar! ABD tarihine geçen ismi görevden aldı

Trump, ABD tarihine geçen ismi görevden aldı
Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı

19 yaşındaki silahlı saldırgan öğretmeni bu yüzden vurmuş

Bursa'da Gençler Karda Traktörle Eğlendi

Bursa'da Gençler Karda Traktörle Eğlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yenişehir ilçesinde bir grup genç, traktörün arkasına bağladıkları lastiklerle karda kayarak eğlenceli anlar yaşadı. 2 metrelik kar yağışıyla birlikte gençler, kilometrelerce kayarak keyifli vakit geçirdi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir grup genç, traktörün arkasına bağladıkları araç lastiklerine oturarak karda kaydı. Kilometrelerce kayarak ilerleyen gençlerin eğlenceli anları, saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.

Uludağ'a yağana 2 metrelik kar, uzun zaman sonra Bursa merkezine de düştü. Karın yağmasını fırsat bilen Yenişehirli gençler durumu fırsata çevirdi. Traktörün arkasına kullanılmış araç lastiklerini bağlayan gençler, bunların üzerinde kilometrelerce yol kat etti. Gençlerin eğlenceli anları, saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

19 yaşındaki silahlı saldırgan öğretmeni bu yüzden vurmuş
img

Beklentilerini duyunca şaşıracaksınız! Arda'nın yeni takımı belli oldu
img

Yılmaz Erdoğan'ın "Deli Emin" karakteri çalıntı çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump Elon Musk'ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı

Oval Ofis'teki 145 yıllık tarihi masa "sümük" kurbanı oldu
Süper Lig giderek karışıyor! Bir takımımız maçının tekrar edilmesini istedi

Bir takımımız maçının tekrarını istedi
Diş hekimini başından vurdu, can çekiştiği anları annesine gönderdi

Evladının can çekiştiği anları saniye saniye izledi
Santorini'deki volkan aktif hale geldi! Yunan uzman beklenilen iki senaryoyu açıkladı

En son istenen oldu! Muhtemel depremin büyüklüğü endişe verici
Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı! Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı

Zam tabelaya yansıdı! Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı
İsviçre'den skandal itiraf: Ülkemizde eğitim görüp Türk ordusuna karşı savaşıyorlar

"Ülkemizde eğitim görüp Türk ordusuna karşı savaşıyorlar"

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.