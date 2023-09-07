Bursa'da gece kulübünde silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir gece kulübünde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, biri ağır 3 kişi yaralandı. Kavga, gece kulübüne girmelerinin engellenmesi sonucu çıktı.