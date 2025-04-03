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Bursa'da Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi Sonrası Kavga

Bursa'da Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi Sonrası Kavga
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Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki bir kafede Fenerbahçe-Galatasaray derbisini izleyen iki grup maç sonrası tartışmaya başladı ve kavga çıkmasıyla olaylar büyüdü. Çevredekilerin müdahale ettiği anlar kameraya yansıdı.

Bursa'da Fenerbahçe-Galatarasay derbisini kafede izleyen iki grup maç sonrası kavgaya tutuştu. O anlar kameraya yansıdı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Millet Mahallesinde dün akşam oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi izleyen iki grup maç sonrası tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavga dönüşünce cadde boks ringini aratmadı. O anlar kameraya yansırken, olaya çevredekiler müdahale etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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