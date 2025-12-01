Bursa'da Elektrik Panosunda Yangın, İşyerlerine Sıçradı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrik panosunda çıkan yangın işyerlerine sıçradı. Yangın sonucunda 2 işyerinde maddi hasar meydana geldi.

Saat 15.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Kalburt mevkiinde bulunan mobilya boyahanesi ile oto galeri önündeki elektrik panosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine alevler iki işyerine sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangın sonucunda işyerlerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangınla alakalı soruşturma başlatıldı. - BURSA