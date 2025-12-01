Haberler

Bursa'da Elektrik Panosunda Yangın, İşyerlerine Sıçradı

Bursa'da Elektrik Panosunda Yangın, İşyerlerine Sıçradı
Güncelleme:
İnegöl ilçesinde elektrik panosunda çıkan yangın, iki işyerinde maddi hasara yol açtı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı ve söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrik panosunda çıkan yangın işyerlerine sıçradı. Yangın sonucunda 2 işyerinde maddi hasar meydana geldi.

Saat 15.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Kalburt mevkiinde bulunan mobilya boyahanesi ile oto galeri önündeki elektrik panosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine alevler iki işyerine sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangın sonucunda işyerlerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangınla alakalı soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
