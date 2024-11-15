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Bursa'da BİM Kamyonu Yokuşta Freni Patlayarak Kazaya Neden Oldu

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yokuşta freni patlayan BİM'e ait kamyon, 3 araca çarpıp bir evin duvarına çarparak durdu. Olayda ölü ya da yaralı olmaması sevindirici.

Bursa'da yokuşta kontrolden çıkan BİM kamyonu, 3 aracı pert edip bir evin duvarına vurarak durabildi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Kurtbasan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sevkiyat için yola çıkan BİM'e ait kamyon sürücüsü, yokuş yukarı seyir halindeyken freni patladı. Yokuşta kontrolden çıkan kamyon, park halindeki 3 araca çarpıp araçları kullanılmaz hale getirdi. Araçlara çarpmasına rağmen duramayan kamyon geri geri bir evin penceresinden içeriye girdi. Evin duvarı ve penceresi yıkılırken kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmadı. Kaza sonrası çevredekiler, 112 ekiplerine bilgi verdi. Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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