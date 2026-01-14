Haberler

Bursa'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Bursa'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
Güncelleme:
Bursa'nın Bağlarbaşı Mahallesi'nde bir spor tesisinin otoparkında çıkan bıçaklı kavgada, 2 kişi sırtından yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bursa'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi sırtından yaralandı.

Olay, saat 05.00 sıralarında, Bağlarbaşı Mahallesi Okul Caddesi üzerindeki bir spor tesisinin otoparkında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada, edinilen bilgilere göre, E.Ş. ve A.Ş. isimli kardeşler tarafından sırtlarından bıçaklanan M.A. ve B.Y., can havliyle Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binası acil servisine başvurdu. İhbar üzerine olay yerine sevk bir çok polis ekibi sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili tahkikatın sürüyor. - BURSA

