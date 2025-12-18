Haberler

Tofaş Spor Salonunda dehşet...

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir spor salonunda, küçük basketbolcuların velileri arasında çıkan tartışmada bıçaklar çekildi. Bir veli, iddiaya göre çocuğunu dövdüğü öne sürülen iki veliyi bıçakla yaraladı. Olay sonrası iki veli hastaneye kaldırıldı, biri ağır yaralı. Şüpheli T.T. gözaltına alındı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde küçük basketbolcuların bekleme salonundaki koltuğun sarkan ipiyle oynama meselesi yüzünden velileri arasında çıkan tartışmada bıçaklar çekildi. Kavgada bir veli çocuğunu dövdüklerini iddia ettiği 2 veliyi bıçakla yaraladı. Biri ağır yaralı 2 veli spor salonuna gelen 112 ambulansıyla hastaneye kaldırıldı. Spor salonuna maç izlemek için girmeye hazırlanan spor severler "Nilüfer Teksas'a döndü" diyerek tepki gösterdi.

Edinilen bilgiye göre, olay dün gece saat 20.00 sularında Nilüfer ilçesine bağlı Fethiye Mahallesi Hatun Caddesi üzerinde bulunan Tofaş Spor Salonu seyirci giriş kapısı önünde yaşandı. İddiaya göre sporcu velisi olduğu öğrenilen T.T. tesisin bekleme salonunda koltuğun sarkan ipiyle oynayan çocuğunu dövdüklerini iddia ettiği yine sporcu velisi olan Mustafa Dedecan ve Can Çiftgül ile tartışmaya başladı. Spor salonu içerisinde tartışan veliler dışarıya çıkarıldı. Bu sırada aracına yönelen T.T. elinde bıçakla geri dönüp Mustafa Dedecan'a saldırdı. Çıkan arbedede batın bölgesinden bıçaklanan Dedecan yaralandı. O sırada kavgayı ayırmaya çalışan diğer veli Can Çiftgül'de sağ bacağına isabet eden bıçak darbesi ile yaralandı. Vatandaşların ayırmaya çalıştığı taraflardan yaralanan veliler kanlar içerisinde yere yığıldı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin yerde kanlar içerisinde yatan sporcu velilerine ilk müdahaleyi yapmasının ardından ambulanslara bindirilen 2 kişi Bursa Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Maç izlemeye gelen sporseverlerin gözü önünde yaşanan bıçaklı kavga herkesi üzerken bazı sporseverler "Nilüfer Teksas'a döndü" yorumlarında bulundu.

Olayın şüphelisi olduğu iddia edilen T.T. ise suç aleti bıçak ile birlikte gözaltına alındı. T.T.'nin emniyetteki sorgusunun ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevkedileceği öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
