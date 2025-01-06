Bursa'da Amatör Maçta Kavga: Yeşil Saha Boks Ringine Döndü
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde oynanan amatör maç sonrası oyuncular arasında kavga çıktı. Maçın tansiyonunun artmasıyla başlayan tartışma, taraftarların da dahil olmasıyla büyüyerek sokak kavgalarına benzer bir atmosfere dönüştü. Olay yerine polis sevk edildi ve kavga amatör kameralar tarafından kaydedildi.
Bursa'da oynanan amatör bir maç sonrası, iki takımın oyuncuları arasında kavga çıktı. Yeşil saha bir anda boks ringine döndü.
Olay, Yıldırım ilçesi Atıcılar Mahallesi'nde Atıcılar Stadyumunda meydana geldi. Amatör ligde karşı karşıya gelen iki takım başlama vuruşuyla maça başladı. Maçın ilerleyen dakikalarında artan tansiyon sonrası tartışmaya başlayan oyuncular bir anda yeşil sahaları boks ringine çevirdi. Taraftarın da kavgaya dahil olmasıyla görevliler zor anlar yaşarken, olay yerine polis sevk edildi. Kavga anı ise amatör kameraya anbean yansıdı. - BURSA