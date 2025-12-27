Burdur'da oto boyama atölyesinde çıkan yangın korkuttu

Burdur'da sanayi sitesinde bulunan bir oto boyama atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Yeni Sanayi Sitesinde bulunan bir oto boyama atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oto boyama atölyesinde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dükkanda maddi hasar meydana gelirken yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURDUR