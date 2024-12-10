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Burdur'da Kontrolden Çıkan Otomobil İş Yerine Daldı

Burdur'da Kontrolden Çıkan Otomobil İş Yerine Daldı
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Burdur'un Gölhisar ilçesinde sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, hızla ilerleyerek bir iş yerine girdi. Olay sırasında sürücü yara almazken, iş yerinde maddi hasar oluştu. Güvenlik kameraları anları kaydetti.

Burdur'un Gölhisar ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, bir iş yerine daldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Burdur'un Gölhisar ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşti. Meydanda süratli bir şekilde seyreden sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen Peugeot marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak savrulup bir iş yerine girerek durabildi. Olayda araç sürücüsü yara almazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde otomobilin süratli bir şekilde ilerlerken kontrolden çıktığı görüldü. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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